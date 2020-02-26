شكرا لمتابعة خبر عن الأمير طلال بن سعود في ذمة الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتقل صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء إلى ذمة الله. وأعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن الوفاة، قائلًا « اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون».

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