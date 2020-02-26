شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ساعة دقيقة لرصد مواعيد الأذان بمكبرية الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشار مدير إدارة شؤون المؤذنين الشيخ محمد بن سعود السعيدي، إلى وجود ساعات إلكترونية شديدة الدقة لرصد أوقات الأذان داخل «مكبرية» المسجد الحرام، يتم من خلالها تحديد الأذان بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد المكبرية مكانًا يعرفه الكثيرون داخل المسجد الحرام، حيث يجتمع المؤذنون الذين تصدح أصواتهم بالنداء في أوقات الصلاة، ليعلو صوت الحق في أرجاء الأرض، وبين جنبات الحرم الشريف، والمنطقة المحيطة به.

وأوضح أن التحول التقني داخل المكبرية شهد العديد من التطورات خلال السنوات الماضية، وتم وضع شاشات متطورة توضح للمؤذنين حركة الأئمة، فلم يعد المؤذن يراقب وقت دخول الإمام إلى المحراب بعينه المجردة ليشرع في إقامة الصلاة، بل تطور الآن وأصبحت الشاشات تظهر له تحرك الإمام نحو المحراب ليقيم الصلاة.