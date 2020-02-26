شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏عادل ‎الجبير: إيران لا تبحث عن حل وتدعم المنظمات الإرهابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الأربعاء ، جلسة مشاورات سياسية مع وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي.

واستعرض الطرفان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو، عن عادل الجبير وهو يؤكد بأن إيران لا تبحث عن حل، وتلعب أدواراً سلبية في المنطقة بدعمها للمنظمات الإرهابية مثل ‎حزب الله ومليشيات الحوثي المدعومة منها.