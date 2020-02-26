شكرا لمتابعة خبر عن لحظة انطلاق مسابقة الحمام الزاجل من تيماء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، لحظة انطلاق مسابقة الحمام الزاجل من تيماء شمال غرب المملكة، إذ من المنتظر أن يقطع الحمام 1100 كيلو متر وصولاً إلى الرياض.

وانطلقت المسابقة صباح اليوم الأربعاء، بطولة بمشاركة ما يقارب 60 عضوًا و600 حمام زاجل، وتنطلق لأول مرة من ملعب نادي تيماء الرياضي بمحافظة تيماء تحت رعاية وتنظيم لجنة سباق الحمام الزاجل التابعة للهيئة العامة للرياضة.