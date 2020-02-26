شكرا لمتابعة خبر عن لحظة انطلاق مسابقة الحمام الزاجل من تيماء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، لحظة انطلاق مسابقة الحمام الزاجل من تيماء شمال غرب المملكة، إذ من المنتظر أن يقطع الحمام 1100 كيلو متر وصولاً إلى الرياض.
وانطلقت المسابقة صباح اليوم الأربعاء، بطولة بمشاركة ما يقارب 60 عضوًا و600 حمام زاجل، وتنطلق لأول مرة من ملعب نادي تيماء الرياضي بمحافظة تيماء تحت رعاية وتنظيم لجنة سباق الحمام الزاجل التابعة للهيئة العامة للرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة انطلاق مسابقة الحمام الزاجل من تيماء (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.