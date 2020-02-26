شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: مكافآت الطلاب ضمن الدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن، أن مكافآت الطلاب تدخل تحت بند الدخل، ولابد من الإفصاح عنها عند تسجيل البيانات.
وأشار البرنامج، إلى أنه يتم اختيار الحالة الوظيفية «طالب» ونوع الدخل «غير ذلك»، ومصدر الدخل «برنامج دعم حكومي».
يذكر أن برنامج حساب المواطن، كان قد أعلن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير».
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