شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة استخدام «البخاخ الإسعافي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة الصحة، الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ الإسعافي، والتي تكون برجه أكثر من مرة، ثم فتح غطائه، وإخراج المريض الهواء المتواجد في رئتيه بزفير طويل.

وأضافت، خلال فيديو، عبر «تويتر»، أن البخاخ توضع في فم المريض ثم إغلاقه، مع أخذ نفس عميق والضغط على البخاخ في نفس الوقت، ثم إخراج البخاخ من فمه، وحبس النفس داخل الرئتين لمدة 10 ثوانٍ، ثم إخراج الهواء ببطء والتنفس بشكل طبيعي.

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ويمكن تكرار الأمر، ولكن بعد الانتظار لمدة 30 ثانية، إذا كانت الحالة تستدعي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع العواصف الشديدة التي تجتاح المملكة، تلك العواصف التي تسبب انتشار الغبار والذي يعد من مهيجات الربو.