شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العشرات بالإيدز بسبب مراكز مساج في الكويت .. اعترافات صادمة بما يحدث مع مختلف الفئات والأعمار! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت اعترافات مجموعة من عمال مراكز المساج في الكويت بعد ضبطهم من قبل الشرطة ، عن تفاصيل مثيرة و“تجاوزات جسيمة“ .

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إصابة العشرات بالإيدز بسبب مراكز مساج في الكويت .. اعترافات صادمة بما يحدث مع مختلف الفئات والأعمار!

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ومن أبرز هذه الاعترافات بحسب صحيفة ”الرأي“ الكويتية ”الإشارة إلى أن عمال مراكز المساج قد أكدوا في أقوالهم إنهم مارسوا الرذيلة مع مختلف فئات المجتمع والأعمار، منهم الحدث وكبير السن والمتزوج، وأشار أحدهم إلى وجود واردة إلى الإدارة من وزارة الصحة تؤكد إصابة أشخاص بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)“.

وأكدت الجهات الأمنية وفقاً للصحيفة ، أنه ”بعد البحث والتحري، تبين أن معظم الحالات المصابة بمرض الإيدز، هم عمال يعملون بالمراكز الصحية (مساج)، ومن جنسيات مختلفة، وعند ضبطهم واقتيادهم إلى الإدارة والتحقيق معهم عن طبيعة أعمالهم داخل تلك المراكز ، وسبب إصابتهم بالمرض، أفادوا بأن هذه المراكز الصحية يمارس بداخلها الفاحشة والشذوذ بين الرجال مقابل مبالغ مالية، وهذه الأمراض نقلت إليهم عن طريق تلك الأعمال المخلة والشذوذ الجنسي“.

وأوضحت أن مراكز المساج في الكويت ”أصبحت أوكارًا للرذيلة وأن أكثرية العمالة فيها متشبهة بالنساء“.