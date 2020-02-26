الشورى يطالب «الخارجية» بالنظر في تحمل التكاليف الدراسية لأبناء الدبلوماسيين

طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية، بالنظر في تحمل الوزارة كل التكاليف الدراسية لأبناء الدبلوماسيين في الخارج.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السابعة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان.

وطالب الوزارة كذلك بالبحث مع نظيراتها في الدول التي تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لرعاياها إلى المملكة، لتسهيل حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول لتلك الدول وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، سواء من حيث الوقت اللازم للحصول عليها، أو من ناحية الرسوم المستوفاة.

كما طالب «الشورى»، في قرار أصدره اليوم، وزارة الخارجية بالقيام بمراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى؛ لضمان عدم التداخل في الاختصاصات فيما بين ما هو مسند لوزارة الخارجية من مهام وما تتولاه الجهات الحكومية الأخرى.

وطالب المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في توسيع قاعدة بياناتها لتشمل معلومات وافية عن المؤتمرات الإقليمية والدولية وقراراتها، والعمل على تعزيز فرص مشاركة الخبرات الوطنية المؤهلة فيها.