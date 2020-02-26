أول تعليق لوزير الموارد البشرية بعد دمج وزارتي الخدمة المدنية والعمل

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة صدور الأمر الملكي بضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» وتعديل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية», التي ستنعكس آثارها الإيجابية على الوطن والمواطنين.

وقال في تصريحات له اليوم الأربعاء: «إن هذا الأمر الملكي يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية بمفهوميهما الشاملين، ويأتي ليسهم في توحيد الجهود والإجراءات الموجهة لقطاع العمل بشقيه العام والخاص، ما يثمر عن تعزيز الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري بشكل أكثر تنظيمًا، ويعود بالنفع على القطاعين العام والخاص».

وبين المهندس الراجحي أن الوزارتين في السابق لديهما العديد من الأهداف المشتركة، إضافة إلى دعم خطط التنمية الاجتماعية والمضي قُدمًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمختلف قطاعاتها وأجهزتها في رؤية المملكة 2030م، بحسب «واس».

واختتم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريحه, داعيًا الله تعالى أن يوفق قادة المملكة في مساعيهم، ويكلل جهودهم بالنجاح، ويسدد رأيهم لما فيه خير وصلاح، ويمدهم بالعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.