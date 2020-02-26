حساب المواطن يجيب: هل مكافآت الطلاب ضمن مصادر الدخل؟

أكّد برنامج «حساب المواطن» أن مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار الحالة الوظيفية (طالب) ونوع الدخل (غير ذلك)، ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي).

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: «السلام عليكم ورحمة وبركاته، بالنسبة لمكافآت الطلاب هل تعتبر نوعًا من أنواع الدخل؟».

وقال حساب المواطن: «وعليكم السلام، تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار الحالة الوظيفية (طالب) نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي)، نسعد بخدمتك».

وكان برنامج حساب المواطن أعلن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.



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