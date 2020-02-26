بالصور.. مستشفى الشفاء يقدم خدماته لزوار مهرجان«الحنيني41» بعنيزة

قدَّم جناح مستشفى الشفاء مجموعة من الخدمات الطبية والتثقيفية لزوار مهرجان «الحنيني 41» المقام بساحة سوق المسوكف الشعبية بعنيزة؛ وذلك بمشاركة قسمَي الطب المنزلي والتوعية الصحية.

وأوضحت رئيسة الخدمات التمريضية بمستشفى الشفاء عهود القرزعي، أن هذه المشاركة تأتي ضمن الأهداف التي تسعى إليها إدارة المستشفى وصحة القصيم للوصول إلى جميع المستفيدين من كافة شرائح المجتمع؛ لإيصال الرسالة التوعوية والتثقيفية، مبينةً أن المعرض التوعوي قدم عدة خدمات لزوار المهرجان من خلال قياس نسبة السكر بالدم، وقياس كتلة الجسم، وضغط الدم، وكذلك تثقيف الزوار بفيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تخصيص ركن للأطفال يتم فيه تعليمهم الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي.

وقدمت «القرزعي» شكرها لفريق العمل الممثل في دلال مدخلي، ووفاء الحربي، وفاطمة الحميداني، ورقية الصالحي، ونورة الطعيسي، ومريم السعلو، ونهى الجوهر، ومنيرة الدريبيل، وهند الخليفة، وسونيا شاندي؛ وذلك على جهودهن في تفعيل الدور التوعوي بالجناح.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

بالصور.. تعليم عنيزة ينفذ حملة «صحة العين» لأكثر من 214 مستفيدًا

80 أسرة منتجة تشغل 73% من مقاصف مدارس البنات بعنيزة

مصادر لـ«عاجل»: توقف البحث عن طائرة شراعية زعم شخص سقوطها بعنيزة