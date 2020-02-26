إعلان الشرائح المالية لدعم المستفيدات السعوديات من برنامج «قُرة»

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن أن عدد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة»؛ بلغ 2838 مستفيدة.

ويهدف البرنامج إلى دعم وزيادة نسبة مشاركة السعوديات العاملات في القطاع الخاص، ويعمل على تحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع حضانة الأطفال، كما يوفر دعمًا ماليًّا للأمهات بعد استيفاء الشروط اللازمة، ويساعدهن في البحث واختيار المراكز بشكل إلكتروني، ويُسهم في رفع جودة تلك الخدمات التي تُقدمها هذه المراكز.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة؛ وذلك بحسب المراكز المرخصة في كل منطقة. وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة؛ وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، ويساهم الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي:

- السنة الأولى: تغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

- السنة الثانية: تغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

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- السنة الثالثة: تغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

- السنة الرابعة: تغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" من مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويمكن الاطلاع على ضوابط البرنامج والتسجيل فيه، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://qurrah.sa.