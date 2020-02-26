هيئة حقوق الإنسان تحدد 11 مكتسبًا للمرضى بالمستشفيات الخاصة

حددت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، 11 حقًّا للمرضى في المؤسسات الصحية الخاصة، منها عدم جواز احتجاز الأطفال الحديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية من قبل للمؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن حقوق المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة، تتضمن الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية، والحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكترونيًّا، وأن تكون بالاسم العلمي.

هيئة حقوق الإنسان: عدم احتجاز حديثي الولادة بسبب المطالبات المالية أحد حقوق المرضى

وأضافت هيئة حقوق الإنسان على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن من حقوق المرضى الحصول على تقرير طبي مجاني وتقرير الخروج، والحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء في العلاج، وفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها باللغة العربية.

وكذلك عدم احتجاز الأطفال الحديثي الولادة، أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية، وعدم إلزام المريض بالتوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، وأن يترك له حق الاختيار، والحفاظ على خصوصيته وستر العورة إلا في الضرورة التي يحددها الطبيب، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان.

هيئة حقوق الإنسان: الحصول على الإسعافات العاجلة بغض النظر عن الأعباء المالية

ومن حقوق المرضى التي حددتها هيئة حقوق الإنسان، أن يكون المريض على علم بالتشخيص وخطة العلاج وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات محتملة، وتكون المراجعة مجانيةً خلال 14 يومًا من تاريخ الكشف الأوَّلي، وعدم تصوير حالة المرضى إلا بموافقتهم.

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وكذلك حصول المريض على العناية الإسعافية العاجلة حتى استقرار الحالة دون تأخير، بحسب الأولوية التي يحددها الطبيب بغض النظر عن قدرة المريض على تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان.

وكانت هيئة حقوق الإنسان أوضحت في وقت سابق أن حقوق المريض تتضمّن شرح الطبيب المعالج الحالة الطبية بلغة وطريقة يفهمها المريض، مع توفير مترجم إذا كان الطبيب لا يتحدث لغة المريض.

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