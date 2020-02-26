السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه يستقبلان نائب المدير العام للمرور ومدير مرور جدة المعين حديثًا



جدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, في مقر الإمارة بجدة اليوم ، نائب المدير العام للمرور اللواء سلمان الجميعي ، ومدير مرور جدة المعين حديثًا العقيد أحمد السريحي.

وقدم الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه، شكرهما للواء الجميعي , مثمنين الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، كما هنأ سموهما السريحي بمناسبة تعيينه سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهتهما قدّما اللواء الجميعي والعقيد السريحي شكرهما لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه على التهنئة وتوجيهاتهما ومتابعتهما الدائمتين , سائلين الله أن يكونا عند حسن الظن.

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15:38ت م

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