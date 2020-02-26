السعودية اليوم / "تيتكو" توقع مذكرة تفاهم مع مكتب التربية العربي لدول الخليج



دبي 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

وقعت اليوم تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو"، الشركة الوطنية في مجال تقنيات التعليم والتحول الرقمي مذكرة تفاهم مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، خلال فعاليات المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم "جيس2020" ، المقام خلال الفترة 26 فبراير إلى 28 فبراير 2020 في دبي.

وتتعاون "تيتكو" مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، بموجب مذكرة تفاهم لتعزيز الإسهام والمبادرة في إنشاء قاعدة متينة للعلوم والتقنية في مجالات التربية والتعليم والثقافة والعلوم والمعلومات، وكذلك تنفيذ برامج ومشاريع علمية تربوية مشتركة تحقيقًا للأهداف المشتركة وتلبية للاحتياجات ذات العلاقة، كما يسعى المكتب والشركة من خلال هذه المذكرة إلى تنفيذ برامج تدريبية نوعية في مجال استخدام التقنيات في التعليم والمؤتمرات والندوات وورش العمل.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم عن شركة تطوير لتقنيات التعليم المهندس عبدالله بن غانم التميمي، وعن مكتب التربية العربي لدول الخليج معالي الدكتور علي بن عبدالخالق القرني.

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15:34ت م

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