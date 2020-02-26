السعودية اليوم / اليونان تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها



اثينا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليونانية اليوم عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد وهي لامرأة تبلغ 38 عامًا سافرت مؤخرًا إلى إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، أن المصابة بحالة صحية جيّدة, وهي تعالج في مستشفى في سالونيكي شمال البلاد.

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15:26ت م

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