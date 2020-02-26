

باريس 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

سجلت فرنسا أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".

وأفاد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أن الوفاة لفرنسي يبلغ من العمر 60 عامًا وتم اكتشاف إصابته بالفيروس الليلة الماضية فقط في مستشفى بباريس وكانت حالته حرجة جدا وتوفي خلال الليل.

وأضاف أنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الليلة الماضية بينهم الشخص المتوفى، ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 17.

// انتهى //

15:22ت م

0175





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تعلن تسجيل أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.