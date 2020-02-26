السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي مدير فرع ديوان المحاسبة بالمنطقة



عرعر 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع ديوان المحاسبة بالمنطقة عواد بن مسلم العنزي الذي قدم للسلام على سموه وتقديم تقرير عن مبادرات وأعمال الديوان التي تحققت في مجال المحاسبة المالية ورقابة الأداء على الجهات الحكومية .

ورحب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمدير فرع ديوان المحاسبة ، مشيراً سموه إلى الدور المهم لديوان المحاسبة كأحد الإدارات الحكومية الفاعلة في الأداء الحكومي ويسهم في تحقيق الانضباط المالي و ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة .

وعبر مدير ديوان المحاسبة عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما حظي به من استقبال وتوجيهات ستكون نبراسا لكافة العاملين في الفرع .

// انتهى //

15:20ت م

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