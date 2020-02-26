شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستعرض تجربتها في مواجهة «كورونا» باجتماع وزراء الصحة العرب غداً والان نبدء بالتفاصيل

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعاً بجامعة الدول العربية اليوم برئاسة مصر ومشاركة الدول الأعضاء وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وذلك للتحضير للدورة 53 لمجلس وزراء الصحة العرب المقررة غدًا الخميس برئاسة مملكة البحرين.

ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبد العزيز جوخدار.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها بالجلسة الافتتاحية أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي خاصة ما يتعلق بإدارة الكوارث والطوارئ في المجال الصحي في ظل الاحداث السياسية وما ترتب على النزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية وعلى قطاع الصحة في تلك الدول وضرورة توحيد خطط الطوارئ والكوارث وجاهزية المنشآت الصحية لتكون جاهزة للاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث.

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وأشارت "أبو غزالة" إلى أهمية الاجتماع للتحضير للدورة الوزارية التي ستركز على مناقشة المستجدات المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد حيث سيقدم سفير الصين لدى مصر وممثلها لدى الجامعة العربية ليو لي جينج تقريرًا مفصلا حول مستجدات هذا الوباء في الصين وجهود بلاده للتعامل معه.

وأوضحت " أبو غزالة " أن المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري سيقدم عرضًا شاملًا حول وضع وباء كورونا المستجد في المنطقة العربية وكيفية التعاون العربي والدولي لكيفية التعامل مع هذا الوباء. وأشارت الى أنه سيتم خلال الدورة الوزارية عرض التجارب الناجحة والرائدة التي تقدمت بها كل من وزارات الصحة في المملكة وسلطنة عمان والعراق.

من جانبها، قدمت رئيس المكتب التنفيذي وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تقريرًا مفصلًا حول جهود المكتب التنفيذي لتنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الوزاري خاصة ما يتعلق بتجاوز العقبات التي كانت تواجه المجلس العربي للاختصاصات الصحية والعمل على إطلاق المبادرات الصحية للحفاظ على صحة المرأة ومنها إطلاق مبادرة "المحفظة الوردية" من أجل توفير الفحص الطبي للسيدات خاصة ما يتعلق بسرطان الثدي والعمل على إطلاق الاستراتيجية العربية لصحة الأمهات.