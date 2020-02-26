شكرا لقرائتكم خبر عن 19 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان تعبر «الوديعة» والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 19 شاحنة إغاثية في الفترة من 17 فبراير 2020م إلى 26 فبراير 2020م تحمل على متنها 1,500 سلة غذائية تزن 111 طنًا، و350 طن تشتمل على 43,750 كرتون من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات عدن، حضرموت، مأرب.

وتأتي هذه المعونات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.