شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تستعرض مبادرات دعم القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

يرأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الرياض غداً, ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي، بحضور نائب الوزير الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبد الله الجعويني, وعدد من قيادات الوزارة وبنك التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة.

وسيصاحب ورشة العمل, عدة ورش عمل قطاعية ومناطقية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات والمناطق في التوطين والنمو في سوق العمل والحلول المقترحة والمناسبة لإطلاق حزمة جديدة من المبادرات التي من شأنها حل هذه التحديات.

مما يذكر أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.