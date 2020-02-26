شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تستعرض مبادرات دعم القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
يرأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الرياض غداً, ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي، بحضور نائب الوزير الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبد الله الجعويني, وعدد من قيادات الوزارة وبنك التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة.
وسيصاحب ورشة العمل, عدة ورش عمل قطاعية ومناطقية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات والمناطق في التوطين والنمو في سوق العمل والحلول المقترحة والمناسبة لإطلاق حزمة جديدة من المبادرات التي من شأنها حل هذه التحديات.
مما يذكر أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية» تستعرض مبادرات دعم القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.