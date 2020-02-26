شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود والهدايا.. الجوازات تحتفي باليوم الوطني الـ59 للكويت والان نبدء بالتفاصيل

شاركت المديرية العامة للجوازات بجميع إداراتها في المنافذ الجوية والبرية بالاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 59 لدولة الكويت الشقيقة.

وتوشحت كاونترات صالات الجوازات في مطارات المملكة والمنافذ البرية بالأعلام الوطنية للمملكة ودولة الكويت ، حيث قامت الجوازات بالترحيب بالمسافرين القادمين إلى المملكة، وتوديع المغادرين إلى دولة الكويت، وإقامة العديد من الفعاليات وتقديم الأعلام والهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة للأشقاء الكويتيين ،التي تعد عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المنافذ الدولية السعودية بالأشقاء في دولة الكويت بمناسبة يومهم الوطني المجيد، ومشاركتهم أفراحهم، مما يعكس مدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين قيادةً وشعباً، متمنين لهم دوام الأمن والرخاء والازدهار.