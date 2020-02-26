فيديو.. حيلة الكرة الثانية تتسبب في طرد لاعب أفسد هجمة المنافس

‬نال لاعب كرة قدم في دوري الأضواء بمقدونيا الشمالية بطاقة حمراء بعد أن أحبط هجمة خطيرة على فريقه بإلقاء كرة أخرى كان يحملها في الملعب.

اللاعب نال إشادة جماهير فريقه، لكن سعادته لم تكتمل بعدما قرر الحكم ستيفان كوستوف طرد قلب دفاع نادي أكاديميا بانديف بسبب هذه المخالفة.

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وتسبب النقص العددي في صفوف أكاديميا بانديف في خسارة فريقه 0-1 بهدف سجله فريق ماكيدونيا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي كوستوف يطلب تفسيرا من الحكم لسبب طرده وسط احتجاجات من زملائه دون جدوى.

وتأسس أكاديميا بانديف في 2010 ويملك النادي المهاجم الدولي جوران بانديف الذي يلعب في جنوى الإيطالي.



