برج خليفة يحتفي بالعيد الوطني الكويتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت دولة الإمارات باليوم الوطني الـ59 لدولة الكويت بمجموعة من العروض والاحتفالات عمّت أرجاء الإمارات تؤكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين الإماراتي والكويتي.
وتزيّن برج خليفة العالمي بدبي بألوان العلم الكويتي، احتفالا بالعيد الوطني لدولة الكويت الذي يصادف يوم 25 فبراير/شباط، كما قدمت نافورة دبي الشهيرة عروضا مبهرة على إيقاع الأغاني الوطنية والنشيد الوطني للكويت.
كما استضافت دبي بهذه المناسبة مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية التي أضفت أجواء مبهجة، وقدمت تجارب مميزة للزوار من الكويت.
جدير بالذكر أن دولة الكويت تحتفل يوم 25 فبراير/شباط من كل عام بذكرى استقلالها عن المملكة المتحدة، ويأتي الاحتفال هذا العام بالعيد الوطني الـ59 لدولة الكويت.
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