غلفته كالبضائع.. قسوة السلطات التركية مع كاميروني تثير موجة غضب

أثار مقطع فيديو يظهر قيام السلطات التركية بتغليف رجل كاميروني الجنسية بأكياس بلاستيك، على غرار تغليف البضائع موجة غضب عارمة على الصعيد الدولي، وأيضاً لدى الكاميرون.

وأظهرت لقطات المقطع المصور قيام السلطات التركية بتكبيل رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، وتغليفه بالبلاستيك، قبل ترحيله إلى بلده الكاميرون.

قناة "فرانس ٢٤" أن لقطات الفيديو الخاصة بالرجل الكاميروني إيمانويل فوسو، تمت معالجتها فنياً من قبل مسؤولي شركات الطيران، قبل رحلة الخطوط الجوية التركية TK667 يوم 27 يناير/كانون الثاني، وذلك لإخفاء محتواها، ما أثار غضباً في الكاميرون.

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وقال الكاميروني تشيدجو إنه كان في رحلة عمل إلى دبي لشراء مخزون من الأحذية، وأراد الخروج من مطار إسطنبول للتبضع خلال فترة توقف دامت لـ8 ساعات كترانزيت، إلا أن سلطات مراقبة الجوازات التركية قالت إن تأشيرة العبور كانت مزورة، واعتقلته على الفور.

وأضاف "تشيدو" أنه دفع التكاليف لوكالة سفر لتنظيم كل شيء، ثم أدرك أنه تعرض للخداع: "نُقلت إلى أحد مراكز الاحتجاز ووجدت شريكتي هناك، إذ قُبض عليها أيضاً".

وأشار إلى أن السلطات طلبت منه التوقيع على مستندات باللغة التركية، والتي لم يتمكن من قراءتها، كما رفضت طلبه الحصول على محام.

وصرح "تشيدو" بأن الشرطة واصلت الإساءة إليه، بما في ذلك ضربه، وتغليفه بشرائط بلاستيكية، والتي تستخدم عادةً في حقائب سفر.

وأضاف أن السلطات التركية صادرت أيضاً 2400 دولار من جيوبه، وقال إنه كان محظوظًا لأن يكون على قيد الحياة.