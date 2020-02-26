صديقة مقربة تنفي تسجيل موقع خيري لصالح هاري وميجان

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أحمد هاشمالأربعاء 2020/2/26 12:27 م بتوقيت أبوظبي
جيسيكا مولروني صديقة مقربة لميجان
نفت صديقة مقربة لميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري صحة الأنباء المتداولة بأنها قامت بتسجيل موقع إلكتروني لجمعية خيرية نيابة عنهما.
يأتي ذلك بعد انتشار تقارير تفيد بأن مولروني التي تعمل مصممة أزياء سجلت موقع sussexglobalcharities.com لصالح ميجان (38 عاما) وهاري (35 عاما).
ولجأت جيسيكا مولروني (40 عاما) إلى "تويتر" من أجل وضع الأمور في نصابها، لتوضح أنها لم تسجل أي موقع لصالح دوق ودوقة ساسكس.
وكتبت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "إذا كان يتعين على بعض الصحفيين الاستقصائيين القيام بعملهم، فربما يرون أن شوبوكس بروجيكت فاونديشن (Shoebox Project Foundation) مملوكة للسيد روي في ولاية كارولينا الشمالية، وليست لها أي فروع أو علاقات بمؤسستنا الخيرية ذا شوبوكس بروجيكت The Shoebox Project".
وكانت مجلة "بيبول" الأمريكية ذكرت أن مصادرها أكدت أن مولروني قد سجلت الموقع من خلال مؤسسة "شوبوكس بروجيكت فاونديشن" الخيرية.
كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، السبت، أن مولروني سجلت الموقع الإلكتروني من خلال المؤسسة الخيرية نفسها، ولكنها قالت إنها ليست تابعة لتلك المجموعة.
وفقًا لموقع الجمعية الخيرية، فإن مشروع "ذا شوبوكس بروجيكت" الخيري يجمع ويوزع العلب المملوءة بالهدايا على النساء المشردات أو المعرضات لخطر التشرد في المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قالت ليزلي هندري، المديرة التنفيذية لمشروع "ذا شوبوكس بروجيكت": "يمكنني أن أؤكد أن الشخص الذي سجل هذا الموقع باستخدام اسم مؤسسة شوبوكس بروجيكت فاونديش لا يرتبط ولم يكن مرتبطًا بمؤسساتنا الخيرية بأي طريقة".
وهاجم الأمير هاري وزوجته ميجان، دوق ودوقة ساكس، الأحد، في بيان عبر موقعهما الإلكتروني، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد اعتزامها حرمانهما من استخدام وصف "ملكي" في علامتهما التجارية.
وقال هاري وميجان: "على الرغم من أنه لا توجد سلطة للتاج الملكي أو لمجلس الوزراء على استخدام كلمة (ملكي) في الخارج، فلا يعتزم دوق أو دوقة ساسكس استخدام كلمة (ساكس رويال) أو ملكي داخل المملكة المتحدة أو خارجها عندما تنتهي الفترة الانتقالية في ربيع عام 2020".
وأعلن قصر باكنجهام في يناير/كانون الثاني الماضي، أن هاري (35 عاما) وميجان (38 عاما) "لن يكونا عضوين عاملين في العائلة الملكية" في المستقبل.
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