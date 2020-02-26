شاهد.. 3 وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان

2020-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، الوزراء الثلاثة، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يوم أمس.

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فقد أدى القسم، كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

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