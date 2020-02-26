- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم شاهد.. 3 وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. 3 وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، الوزراء الثلاثة، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يوم أمس.
فقد أدى القسم، كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. 3 وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.