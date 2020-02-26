وزارة الموارد البشرية تستعرض مبادرتها لدعم القطاع الخاص غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

يرأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي غدًا الخميس ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي، بحضور معالي نائب الوزير د. عبد الله بن ناصر أبوثنين، ورئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي بن عبدالله العبيدي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني وعدد من قيادات الوزارة وبنك التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة، وذلك في فندق الهيلتون بمدينة الرياض.

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وسيصاحب ورشة العمل عدة ورش عمل قطاعية ومناطقية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات والمناطق في التوطين والنمو في سوق العمل والحلول المقترحة والمناسبة لإطلاق حزمة جديدة من المبادرات التي من شأنها حل هذه التحديات.

يذكر أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.