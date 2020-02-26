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2020-02-26 رئيس موريتانيا يصل المملكة وأمير الرياض على رأس مستقبليه متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وصل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، و صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد – الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري، والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي ولد سيدي عالي، ومندوب عن المراسم الملكية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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