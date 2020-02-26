السعودية | السعودية.. وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار يؤدون القسم

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شكرا لقرائتكم السعودية.. وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار يؤدون القسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى الوزراء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، القسم أمام الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء.
وأدى القسم، كل من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).
حضر أداء القسم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.
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