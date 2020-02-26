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محمد بن مسعود - الدمام - وافق الاتحاد الآسيوي على طلب إدارة نادي التعاون بتأجيل مواجهة برسبوليس الإيراني ضمن الجولة الـ 3 من دوري أبطال آسيا 2020م، والتي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل في دبي؛ وذلك بسبب فيروس “كورونا”.
وأكد الاتحاد الآسيوي أنه سيتم لاحقاً تحديد موعد جديد للمباراة.
ويأتي ذلك بناء على مخاطبة إدارة نادي التعاون للاتحاد الآسيوي من أجل تأجيل المباراة، لا سيما بعد اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب؛ نظراً للوضع الصحي في إيران بعد انتشار فيروس "كورونا"؛ وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.الاتحاد الآسيوي إدارة نادي التعاون تأجيل مواجهة برسبوليس الإيراني دوري أبطال آسيا 2020م
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 02:53 PM
وافق الاتحاد الآسيوي على طلب إدارة نادي التعاون بتأجيل مواجهة برسبوليس الإيراني ضمن الجولة الـ 3 من دوري أبطال آسيا 2020م، والتي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل في دبي؛ وذلك بسبب فيروس “كورونا”.
وأكد الاتحاد الآسيوي أنه سيتم لاحقاً تحديد موعد جديد للمباراة.
ويأتي ذلك بناء على مخاطبة إدارة نادي التعاون للاتحاد الآسيوي من أجل تأجيل المباراة، لا سيما بعد اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب؛ نظراً للوضع الصحي في إيران بعد انتشار فيروس "كورونا"؛ وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.
، "الآسيوي" يوافق على تأجيل مواجهة التعاون أمام برسبوليس الإيراني ،
المصدر : الخليج 365
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