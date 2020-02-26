- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي.
وعقب الاستقبال، عقد الجانبان جلسة مشاورات سياسية تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان الخزيم.عادل بن أحمد الجبير آن ليندي
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 02:20 PM
تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي.
وعقب الاستقبال، عقد الجانبان جلسة مشاورات سياسية تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان الخزيم.
، "الجبير" يستقبل وزيرة خارجية السويد ويبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير" يستقبل وزيرة خارجية السويد ويبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.