، فعاليات احتفالية في مطار الملك فهد بمناسبة اليوم الوطني الكويتي ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
احتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أمس، بذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة تحت شعار "وفاق يتجدد"؛ حيث تم استقبال الرحلات القادمة من دولة الكويت بالأوشحة المتزينة بأعلام الدولتين للترحيب بالواصلين على متن شركات الطيران الكويتية.
وشاركت شركة مطارات الدمام، مسافري ومرتادي المطار بمختلف الأنشطة، عن طريق تقديم الأوشحة والهدايا التذكارية وركن خاص لالتقاط الصور التذكارية؛ للتعبير عن مشاعر الإخاء والمودة بين الشعبين الشقيقين، وسط حضور وتفاعل لافت من المسافرين.
وتعتبر هذه الاحتفالية إحدى الفعاليات السنوية التي تطلقها شركة مطارات الدمام "داكو"؛ للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية. وأظهرت هذه الأجواء مدى التلاحم والترابط بين البلدين وشعبهما؛ حيث يُعد احتفال مطار الدمام جزءًا من احتفالات المملكة باليوم الوطني الكويتي.
وقد شارك في الاحتفالات منسوبو مطار الملك فهد الدولي من مختلف القطاعات بالمطار؛ حيث تَوَشّح الجميع بأعلام البلدين؛ للتعبير عن بهجتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب السعوديين.
مطار الملك فهد الدولي الدمام ذكرى اليوم الوطني الكويت
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 02:19 PM
تقديم الأوشحة والهدايا التذكارية وركن خاص لالتقاط الصور التذكاريةفعاليات احتفالية في مطار الملك فهد بمناسبة اليوم الوطني الكويتي
احتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أمس، بذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة تحت شعار "وفاق يتجدد"؛ حيث تم استقبال الرحلات القادمة من دولة الكويت بالأوشحة المتزينة بأعلام الدولتين للترحيب بالواصلين على متن شركات الطيران الكويتية.
وشاركت شركة مطارات الدمام، مسافري ومرتادي المطار بمختلف الأنشطة، عن طريق تقديم الأوشحة والهدايا التذكارية وركن خاص لالتقاط الصور التذكارية؛ للتعبير عن مشاعر الإخاء والمودة بين الشعبين الشقيقين، وسط حضور وتفاعل لافت من المسافرين.
وتعتبر هذه الاحتفالية إحدى الفعاليات السنوية التي تطلقها شركة مطارات الدمام "داكو"؛ للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية. وأظهرت هذه الأجواء مدى التلاحم والترابط بين البلدين وشعبهما؛ حيث يُعد احتفال مطار الدمام جزءًا من احتفالات المملكة باليوم الوطني الكويتي.
وقد شارك في الاحتفالات منسوبو مطار الملك فهد الدولي من مختلف القطاعات بالمطار؛ حيث تَوَشّح الجميع بأعلام البلدين؛ للتعبير عن بهجتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب السعوديين.
، فعاليات احتفالية في مطار الملك فهد بمناسبة اليوم الوطني الكويتي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات احتفالية في مطار الملك فهد بمناسبة اليوم الوطني الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.