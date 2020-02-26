شكرا لمتابعة خبر عن صدور نتائج الأهلية للدورة 28 من «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 28 (شهر مارس 2020).

وأوضح حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .

ومن المقرر إيداع الدعم في حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف اليوم يوم إجازة رسمية فيتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط.

وكان البرنامج، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع.