شكرا لمتابعة خبر عن ‏لا يحق للمؤسسات الصحية احتجاز جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن حقوق المريض في المؤسسات الصحية الخاصة، ومنها الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية، والحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة الكتروني، وأن تكون بالاسم العلمي.

وأكدت على حق المريض في الحصول على تقرير طبي مجاني، وتقرير الخروج، والحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بالعلاج وفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها باللغة العربية؛ فضلًا عن عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية.

وشددت على عدم إلزام المريض التوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد وللمريض حق الاختيار، والحفاظ على خصوصيتك وستر العورة إلا في الضرورة التي يحددها الطبيب، وأن يكون المريض على علم بالتشخيص وخطة العلاج وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات محتملة.

وأشارت إلى أن تكون المراجعة بشكل مجاني خلال 14 يوما من تاريخ الكشف الأولي، وعدم تصوير حالتك إلا بموافقتك وأن تكون لأغراض علمية، بالإضافة إلى الحصول على العناية العاجلة الإسعافية (حتى استقرار حالتك دون تأخير، وذلك حسب الأولوية التي يحددها الطبيب بغض النظر عن القدرة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك).