شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. وصول جثمان الشهيد عوض الزهراني إلى المخواة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل البطل عوض عبيد علي الهراني، شهيد الواجب، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة المخواة. ومن المقرر أن تتم الصلاة عليه عقب صلاة العصر مباشرة في جامع الحسيكيى بناوان. وكان البطل عوض قد استشهد في الحد الجنوبي، أمس الثلاثاء، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء وبنت وثلاثة إخوة، ووالده متوفى ووالدته على قيد الحياة. Advertisements

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