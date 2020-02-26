شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تكشف المقابل المالي لفصل تابع قبل انتهاء مدة الإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تفاعلت الإدارة العامة للجوازات، مع سؤال متابع عن المبلغ المالي المستحق دفعه مقابل شطب أحد التابعين قبل انتهاء مدة الإقامة.
وأجابت «الجوازات»، عبر الحساب الرسمي بموقع «تويتر»، بأنه في حال تم فصل التابع على كفالة منشأة أو خروجه بشكل فعلي بتأشيرة خروج نهائي لا يلزم دفع المقابل المالي عنه.
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