شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» : يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تؤكد الأنظمة على أنه من الممكن وقف الدعوى القضائية لفترة محددة، وذلك بناءًا على اتفاق الخصوم وأطراف الدعوى.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر؛ حيث قال: ” ‏‎تقدمت بدعوى وأرغب وقفها لفترة محددة فهل يمكن ذلك ؟ ” .

وأجاب التواصل العدلي: ” يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ” .