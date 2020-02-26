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الترفيه تعلن إنشاء 50 دارا للسينما و20 وجهة ترفيهية مبتكرة

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الرياض - علي القحطاني - أعلن الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في شركة مشاريع الترفيه وليد الراعي، عن العمل على تطوير وإنشاء 50 سينما و20 وجهة ترفيهية مبتكرة ومتنزهين.

وقال إن شركة مشاريع الترفيه السعودية، تسعى لجعل المملكة من رواد العالم في الترفيه والسياحة، مع الارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين من خلال تقديم أنشطة ترفيهية، وبناء مواهب وكفاءات وطنية متخصصة في هذا المجال.

يذكر أن هذه المشاريع ستدعم بحوالي 8 مليارات ريال بشكل سنوي، فيما ستوفر ما يزيد عن 22 ألف وظيفة عبر استقبالها لأكثر من 50 مليون زائر.

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