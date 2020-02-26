شكرا لمتابعة خبر عن الترفيه تعلن إنشاء 50 دارا للسينما و20 وجهة ترفيهية مبتكرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في شركة مشاريع الترفيه السعودية وليد الراعي، عن العمل على تطوير وإنشاء 50 سينما و20 وجهة ترفيهية مبتكرة ومتنزهين.
وقال إن شركة مشاريع الترفيه السعودية، تسعى لجعل المملكة من رواد العالم في الترفيه والسياحة، مع الارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين من خلال تقديم أنشطة ترفيهية، وبناء مواهب وكفاءات وطنية متخصصة في هذا المجال.
يذكر أن هذه المشاريع ستدعم بحوالي 8 مليارات ريال بشكل سنوي، فيما ستوفر ما يزيد عن 22 ألف وظيفة عبر استقبالها لأكثر من 50 مليون زائر.
كانت هذه تفاصيل خبر الترفيه تعلن إنشاء 50 دارا للسينما و20 وجهة ترفيهية مبتكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.