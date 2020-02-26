شكرا لمتابعة خبر عن موجة الغبار تتسبب في تأجيل عدد من الرحلات بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت موجة الغبار التي شهدتها منطقة نجران في تأجيل عدد من الرحلات الجوية اليوم الأربعاء. وكانت موجة الغبار وصلت المنطقة الشرقية مساء أمس، ثم شملت أغلب المناطق مع ساعات ليل الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء، يصاحبها صعوبة في الرؤية وانخفاض في درجات الحرارة.

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