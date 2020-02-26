شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بائع بالرياض يعلق على وجود سوق سوداء لـ«الكمامات الطبية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أخذ مرض كورونا الجديد الذي بدأ من مدينة ووهان الصينية، ينتشر في العديد من الدول مما أصاب العالم أجمع برعب من موت محقق بسبب ذلك الفيروس الغامض ليلجأ الجميع إلى الكمامات الطبية أملًا في الحماية من العدوى.

وفي السياق نفسه، تحدث ‏بائع في محل للمستلزمات الطبية بمنطقة الرياض، عما يتردد حول وجود ” سوق سوداء ” للكمامات الطبية، مع تخوف الناس من فيروس كورونا.

وأوضح البائع، أنه منذ شهر تقريبًا بدأ إقبال الناس على شراء الكمامات ليزداد الإقبال بقوة بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس في دول الخليج فارتفعت الأسعار نتيجة لذلك؛ فيما هناك أشخاص يبيعونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من 400 ريالًا للعلبة الواحدة؛ استغلالًا للأمر، بحسب تقرير لقناة “العربية” .