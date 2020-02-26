شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة: نعمل على جذب السائح والمستثمر و 2030 عام تزايد الوظائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وجه وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ثقتهما في توليه هذا المنصب.
وأكد أن القيادة عملت على توفير كل الاحتياجات التي تساهم في جعل السياحة بالمملكة مصدر للدخل والتوظيف، وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، قرار يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تهدف لجذب السياح من خلال عروض مختلفة، وجذب المستثمر بتوفير بيئة استثمارية متنوعة، مؤكدا أن زيادة الاستثمار سيؤدي إلى رفع عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى مليون و600 ألف وظيفة، ويزيد الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.
وأضاف أنه سيتم تدريب عدد من أبناء وبنات الوطن، للعمل في قطاع السياحة بهدف تحسين الأوضاع وتقديم صورة إيجابية عن المملكة.
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