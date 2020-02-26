شكرا لقرائتكم خبر عن أشجع حيوان في العالم.. هاجم أسود مفترسة ونمور شرسة رغم صغر حجمه لكن النهاية كانت صادمة! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرير العسل، واحد من أقوى وأشجع وأشرس الحيوانات البرية في العالم. على الارض. فبرغم حجمه الصغير إلا أنه يهاجم أشرس الحيوانات الذي تفوقه بالحجم أضعافا مضاعفة كالأسود والدببة.

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أشجع حيوان في العالم.. هاجم أسود مفترسة ونمور شرسة رغم صغر حجمه لكن النهاية كانت صادمة! (فيديو)



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صنفته موسوعة غينيتس كأشجع حيوان على وجه الأرض.. ووبساطة فإن مفهوم الخوف عنده منعدم تمامًا فهو دائم المواجهة مع الحيوانات المفترسة.

غُرَير العسل من الحيوانات التي تعيش في المملكة العربية السعودية ونيبال والهند ويوجد بشكل كبير في أفريقيا ومن أسمائه أيضا آكل العسل لأن العسل هو الغذاء الرئيسي له، وله فروة لونها أسود ورمادي حيث الجزء العلوي لونه رمادي بينما السفلي لونه أسود.

يتميز غرير العسل بجلده السميك الذي يفرز مادة مخاطية تحميه من لدغ الثعابين أو الضرب بالإضافة إلى أنه له غدداً تبعث رائحة كريهة عند قيام أحد بمهاجمته تجعل أعداءه يفرون من أمامه ويمتاز أيضا بمخالب حادة وطويلة. بالطبع كل هذه الأسلحة جعلت منه حيوانا يُخشى محاربته.

يتغذى حيوان غرير العسل على العسل بشكل أساسي وعلى الحشرات والحيوانات الثديية الصغيرة والثعابين السامة وغير السامة والسحالي وهو يعيش بين الصخور وفي حفر وفوق الأشجار بالإضافة إلى أنه يأكل أيضا النباتات والفاكهة.

والجدير بالذكر أن غرير العسل يحصل على غذائه من العسل بمساعدة طائر معروف باسم دليل المناحل حيث هو من يدله على أماكن خلايا النحل حيث يتوجه إليها ويقوم بمهاجمتها وتحطيمها ويحصل على العسل منها. ويتقاسم معه دليل المناحل في الحصول على نصيبه من العسل.