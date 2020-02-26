وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، وأدى القسم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرًا للرياضة، وأحمد بن عقيل الخطيب، وزيرًا للسياحة، وخالد الفالح، وزيرًا للاستثمار.

ونص القسم: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص...»، ثم تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تميم بن عبدالعزيز السالم.