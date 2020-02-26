بالفيديو.. الشيخ الخثلان: حالة تُسقط الصلاة عن المسلم المكلف

أكد الشيخ سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود؛ أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ».
وأضاف الشيخ الخثلان، خلال استضافته في برنامج «الجواب الكافي» الذي يعرض على فضائية «المجد»، ردًّا على أحد المتابعين قائلًا: «إن الإنسان إذا كان بالغًا وعقله معه لا تسقط عنه الصلاة ويجب عليه أن يصليها ولو بقلبه».
وأوضح الخثلان أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان المكلف، إلا في حالة واحدة هي المرأة أثناء الحيض والنفاس، وهذا من رحمة الله -عز وجل- لأن مدة الحيض في غالب النساء 7 أيام أي ما يعني 35 صلاة، وقد يشق قضاؤها على كثير من النساء؛ فمن رحمة الله -عز وجل- أن الصلاة تسقط عن الحائض والنفاس.
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