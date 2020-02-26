بالفيديو.. أول تعليق للواء منصور التركي على تقاعده بعد مسيرة الـ40 عامًا

عبر اللواء منصور التركي، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية، عن سعادته بمسيرته الطويلة وزارة الداخلية والعمل في «ميدان العزة والشرف» لأكثر من 40 عامًا، وأضاف «التركي»، خلال كلمة بمناسبة تقاعده وتكريمه بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، أنه حرص على أداء المهام التي كلف بها على أحسن وجه، مستفيدًا من خبرات من سبقوه.

ودعا اللواء منصور التركي زملاءه لبذل المزيد من الجهد؛ للحفاظ على ما تحقق من إنجازات أمنية، وأن يرتقوا بمستوى أدائها بما يتناسب مع الثقة الممنوحة لهم من القيادة.

حصل اللواء التركي على درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة سياتل الأمريكية في ولاية واشنطن عام 1980، وبدأ عمله في الإدارة العامة للمرور منذ عام 1400هـ حتى عام 1414هـ، وفي عام 1415هـ انتقل إلى إدارة شؤون الحج بالأمن العام، وخلال هذه الفترة كُلِّفَ بالعمل قائدًا لمركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية، وفي عام 2005 تم ترقيته الى لواء وتكليفه بمهام المتحدث الأمني الرسمي بوزارة الداخلية.