الحصيني: موجة برد على معظم المناطق.. وانحسار الغبار عن الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وأن تقع معظم المناطق تحت وطأة موجة برد هي التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام.

وقال الحصيني، عبر حسابه في «تويتر»: «متوقع سحب رعدية ممطرة على الشرقية، فجر هذا اليوم الأربعاء، مع انخفاض ملموس في الحرارة».

وأضاف:‏ «معظم المناطق تحت وطأة موجة البرد، وهي التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام؛ فالرياض مثال على ذلك، سجَّلت اليوم انخفاضًا عن فجر أمس الثلاثاء (8) درجات مئوية.. متوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة، إلا أن يصرفها الله».

وتابع: «الحمد لله.. انحسار تام للغبار عن العاصمة الرياض وعموم منطقة الرياض، وصفاء الأجواء وبرودة ملموسة فيها.. المنطقة الشرقية تحت تأثير موجة الغبار (اللون الزهري)، كذلك البحرين وقطر والربع الخالي».

وتوقع «اندفاع موجة الغبار، وهو متفاوت، نواحي نجران والإمارات ثم سلطنة عمان ثم اليمن إلا أن يصرفه الله».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية، تمتد إلى نجران قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تتكوَّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما يتوقع -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة وشمال غربها، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة. أما الخليج العربي فتكون حركة رياحه السطحية شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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