«حساب المواطن» يحدد موعد استحقاق الدعم للمسجلين في فبراير

أوضح برنامج «حساب المواطن» للمسجلين جديدًا في البرنامج، أنه إذا تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 فبراير، ستتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد، ضمن دورة الأهلية لشهر «أبريل»، مشيرًا إلى أنه إذا انطبقت عليهم معايير الاستحقاق سيشملهم الدعم.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: «إذا سجلت الآن بحساب المواطن متي ينزل لي؟».

وقال حساب المواطن: «أهلًا بك.. في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 فبراير، سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر (أبريل)».

وأضاف: «وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم. ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية، نسعد بخدمتك».

وكان برنامج حساب المواطن أعلن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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