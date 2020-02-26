تأكد من إيداع معاش شهر فبراير في حسابك البنكي بـ4 خطوات

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد 4 خطوات ليتأكد من خلالها المتقاعدون والمستفيدون والوكلاء من إيداع المعاشات الخاصة بهم وبدل الغلاء لشهر فبراير.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها أودعت معاشات شهر فبراير وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن التأكد من إيداع معاش شهر فبراير وبدل غلاء معيشة من خلال 4 خطوات فيما يلي:

1- التأكد من حسابك لدى البنك

2- الاتصال على مركز الاتصال التابع للمؤسسة العامة للتقاعد من خلال أرقام الجوال: 920014000-8001248889

3- الاستفسار على البريد الإليكتروني [email protected]

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4- خدمة العناية بالعملاء

تعديلات المؤسسة العامة للتقاعد على آلية صرف المعاشات للمستفيدين

وكان جاسر الجاسر مدير الإدارة العامة للتميز المؤسسي في المؤسسة العامة للتقاعد، قال قبل أيام من صرف معاشات شهر فبراير، إن المؤسسة لم تُجرِ أي تغييرات على آلية توزيع المعاش التقاعدي، إنما استهدفت تغيير آلية صرف المعاش.

وأوضح الجاسر أن آلية الصرف الجديدة التي أقرتها المؤسسة العامة للتقاعد استهدفت تحويل نصيب المستفيد من المعاش التقاعدي في حسابه البنكي مباشرة دون وسط أو أي إجراءات أخرى، بشكل مباشرة دون الحاجة إلى وجود وكيل شرعي لتسلم الحقوق التقاعدية.

وأشار الجاسر إلى ارتفاع نسبة المستفيدين الذين يتسلمون أنصبتهم من المعاش التقاعدي في حساباتهم الشخصية بعد تطبيق الآلية المستحدثة بنهاية يناير الماضي 12%، مقارنة بنهاية يناير 2019، مبينًا أن عددهم بلغ أكثر من 210 آلاف مستفيد، مشكلين أكثر من 40% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 520 ألف مستفيد.

وأضاف الجاسر أنه وفقًا للآلية التي استحدثتها المؤسسة العامة للتقاعد يتم العمل على الفئة المتبقية من المستفيدين الذين يصرفون عن طريق وكلائهم، وتحويلهم بشكل تدريجي ليكون الصرف في حسابات المستفيدين مباشرة.