خالد الزعاق يتوقع موعد انتهاء موجة «التقلبات الجوية»

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، توقعاته لأحوال الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الأجواء ستعود إلى طبيعتها نهاية هذا الأسبوع، بعد موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

قال «الزعاق» عبر حسابه بموقع «تويتر» ستستقر الأجواء من يوم غدٍ الخميس والجمعة والسبت (إجازة نهاية الأسبوع) على جل المناطق أجواء معتدلة ومستقرة مع برودة معتادة في الليل.

إلى ذلك نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هواء بارد، مدفوع برياح شديدة خلال الساعات المقبلة في مناطق الرياض والقصيم والشرقية، وقالت الهيئة عبر «تويتر» إن منخَفَضًا جويًّا متعمقًا في طبقات الجو العليا يمر على غرب المملكة ويتسبب في تكوّن السحب الممطرة على جدة، ويتبعه دخول مرتفع جوي مع هواء بارد مندفع برياح شديدة مما تسبب في ارتفاع الموج، وسيتبعه دخول الهواء البارد المدفوع بالرياح الشديدة على المناطق المشار إليها، هذه الليلة؛ مما يتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة.

من جانبها قررت إدارات تعليم الزلفى والمجمعة والدوادمي بمنطقة الرياض، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس التعليم العام؛ جاء ذلك نظرًا للحالة الجوية المستمرة وللآثار المترتبة في المدارس؛ وحرصًا على سلامة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مشيرة إلى أن قرارها صدر بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية، كما اتخذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، قرارًا مماثلًا.

فيما وجّه مدير عام التعليم بتعليق الدراسة في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها: رماح، ثادق، المزاحمية، حريملاء، الدرعية، ضرما.

كما أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، في جميع مدارس المحافظة.

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